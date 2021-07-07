***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.879,71 % 0,00010778Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00000451Bağımsız Denetim Ücreti5.677,27 % 0,00021248Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri246.118,51 % 0,00921143Fon Yönetim Ücreti39.754.383,59 % 1,48788009Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.123,05 % 0,00004203Gecelik Ters Repo Komisyonu78.459,47 % 0,00293649Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.582,64 % 0,00009666Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu105.972,82 % 0,00396623Vergiler ve Diğer Harcamalar27.588,58 % 0,00103255Türev Araçlar Komisyonu513.333,91 % 0,01921245Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler286.447,41 % 0,01072082TOPLAM GİDERLER41.024.687,53 % 1,53542353DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.671.880.874,92 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947595BIST