***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.879,71 % 0,0007467Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00003126Bağımsız Denetim Ücreti5.676,61 % 0,00147193Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri94.401,39 % 0,02447807Fon Yönetim Ücreti4.628.150,67 % 1,2000692Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu5.027,97 % 0,00130374Gecelik Ters Repo Komisyonu84.865,7 % 0,02200549Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu234,69 % 0,00006085Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00021389Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler49.545,82 % 0,01284712TOPLAM GİDERLER4.871.728,03 % 1,26322827DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ385.656.981,41 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947596BIST