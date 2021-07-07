***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2021 14:01
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.879,71 % 0,0007467
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00003126
Bağımsız Denetim Ücreti
5.676,61 % 0,00147193
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
94.401,39 % 0,02447807
Fon Yönetim Ücreti
4.628.150,67 % 1,2000692
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
5.027,97 % 0,00130374
Gecelik Ters Repo Komisyonu
84.865,7 % 0,02200549
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
234,69 % 0,00006085
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00021389
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
49.545,82 % 0,01284712
TOPLAM GİDERLER
4.871.728,03 % 1,26322827
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
385.656.981,41 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947596
BIST
16:231.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -12,34
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
16:238,6809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0044
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
16:2310,3195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0690
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
16:23506,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 3,11
|Açılış
|: 506,88
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler16:23
|TUREX
|11,57
|11.508.343
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|30.709.938
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|16.930.755
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.483.508
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.615.857
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.869.446
|% -9,90
|
|ERBOS
|122,20
|120.950.989
|% -9,62
|
|KATMR
|3,12
|81.121.675
|% -9,57
|
|GARAN
|8,61
|594.899.809
|% -1,37
|
|THYAO
|13,72
|566.204.997
|% -0,94
|
|KRDMD
|7,14
|455.118.189
|% -0,14
|
|PETKM
|5,34
|370.732.737
|% -0,37
|
|BIOEN
|28,44
|279.551.831
|% 6,60
|
|EKGYO
|1,88
|207.387.178
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,26
|234.551.503
|% -0,88
|
|PETKM
|5,34
|370.732.737
|% -0,37
|
|GARAN
|8,61
|594.899.809
|% -1,37
|
|KRDMD
|7,14
|455.118.189
|% -0,14
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6789
|8,6809
|% -0,05
|
|Euro
|10,3130
|10,3195
|% 0,67
|
|Sterlin
|11,9219
|11,9817
|% -0,25
|
|Frank
|9,4542
|9,5112
|% 1,18
|
|Riyal
|2,3096
|2,3212
|% 0,03
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|10,80
|
|Altın Gr.
|507
|507
|3,30
|
|Cumhuriyet
|3.359
|3.410
|16,00
|
|Tam
|3.342
|3.428
|21,25
|
|Yarım
|1.615
|1.658
|10,28
|
|Çeyrek
|810
|829
|5,14
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,16
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,22
|73,22
|-0,21
|
Seans Raporu
16:23
daha fazla
-
16:34KNFRT
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 17.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 152, 835 adet işlem
-
16:33CEOEM
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 8.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 756, 698 adet işlem
-
16:32ERBOS
Yüzde -9.69 oranında düşüşle 122.10 lira fiyatla işlem gören hissede 941, 914 adet işlem
-
16:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 66 kaybederek (% -0.78 ) 1, 487
-
16:31XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 82 altında . İşlem hacmi 7, 592.00 milyon TL de