***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.742,15 % 0,00037249Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00001638Bağımsız Denetim Ücreti5.897,65 % 0,00080114Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri150.965,75 % 0,02050726Fon Yönetim Ücreti6.662.389,47 % 0,90502223Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.179,85 % 0,00016027Gecelik Ters Repo Komisyonu72.592,64 % 0,00986102Vadeli Ters Repo Komisyonu1.417,5 % 0,00019255Borsa Para Piyasası Komisyonu1.692,59 % 0,00022992Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00011205Türev Araçlar Komisyonu105.470,48 % 0,01432716Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler91.465,58 % 0,01242473TOPLAM GİDERLER7.096.759,13 % 0,96402721DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ736.157.550,49 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947597BIST