***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.442,57 % 0,00065859Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00005504Bağımsız Denetim Ücreti5.676,22 % 0,0025914Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri35.198,3 % 0,01606931Fon Yönetim Ücreti3.747.545,63 % 1,7108917Hisse Senedi Komisyonu188.545,44 % 0,08607789Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu31.071,95 % 0,01418548Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.827,86 % 0,00083448Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,0003766Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler30.300,7 % 0,01383338TOPLAM GİDERLER4.042.554,14 % 1,84557388DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ219.040.494,26 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947598BIST