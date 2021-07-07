***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.879,71 % 0,00025599Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00001072Bağımsız Denetim Ücreti5.676,22 % 0,00050459Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri116.056,84 % 0,01031698Fon Yönetim Ücreti1.119.851,53 % 0,09955024Hisse Senedi Komisyonu53.140,89 % 0,00472401Tahvil Bono Komisyonu6.872,87 % 0,00061097Gecelik Ters Repo Komisyonu83.706,87 % 0,0074412Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.749,17 % 0,00015549Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.434,19 % 0,00012749Türev Araçlar Komisyonu479.901,07 % 0,04266125Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler130.290,08 % 0,01158226TOPLAM GİDERLER2.001.680,01 % 0,17794119DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.124.910.964,21 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947599BIST