***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2021 14:01
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.879,71 % 0,00025599
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00001072
Bağımsız Denetim Ücreti
5.676,22 % 0,00050459
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
116.056,84 % 0,01031698
Fon Yönetim Ücreti
1.119.851,53 % 0,09955024
Hisse Senedi Komisyonu
53.140,89 % 0,00472401
Tahvil Bono Komisyonu
6.872,87 % 0,00061097
Gecelik Ters Repo Komisyonu
83.706,87 % 0,0074412
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.749,17 % 0,00015549
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.434,19 % 0,00012749
Türev Araçlar Komisyonu
479.901,07 % 0,04266125
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
130.290,08 % 0,01158226
TOPLAM GİDERLER
2.001.680,01 % 0,17794119
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.124.910.964,21 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947599
BIST
17:401.375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -15,55
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
17:408,6851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
17:4010,3194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0689
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3365
En Düşük
10,2314
17:40503,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 503,71
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler17:40
|TUREX
|11,57
|11.678.214
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|34.935.927
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|17.244.773
|% 9,85
|
|DERHL
|4,52
|25.597.537
|% 9,44
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.774.802
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|135.400.987
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|45.809.684
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.747.205
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|5.051.396
|% -9,90
|
|GARAN
|8,55
|784.207.041
|% -2,06
|
|THYAO
|13,68
|691.682.731
|% -1,23
|
|KRDMD
|7,11
|534.398.189
|% -0,56
|
|PETKM
|5,34
|436.516.028
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,24
|386.173.881
|% -1,75
|
|YKBNK
|2,24
|386.173.881
|% -1,75
|
|EKGYO
|1,86
|265.795.818
|% -2,11
|
|GARAN
|8,55
|784.207.041
|% -2,06
|
|PETKM
|5,34
|436.516.028
|% -0,37
|
|KRDMD
|7,11
|534.398.189
|% -0,56
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6817
|8,6851
|% 0,00
|
|Euro
|10,3112
|10,3194
|% 0,67
|
|Sterlin
|11,9234
|11,9832
|% -0,24
|
|Frank
|9,4544
|9,5114
|% 1,18
|
|Riyal
|2,3075
|2,3191
|% -0,06
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,38
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:54BERA
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 11.72 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 760, 601 adet işlem
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, SASA, EKGYO
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, FROTO, KCHOL
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 34 kaybederek (% -1.17 ) 1, 215
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENGE, AVGYO, TUREX, SILVR