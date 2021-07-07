***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.879,71 % 0,00016232Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,0000068Bağımsız Denetim Ücreti5.676,71 % 0,00031998Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri259.932,52 % 0,01465173Fon Yönetim Ücreti17.661.378,19 % 0,99552697Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu12.954,74 % 0,00073023Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.576,02 % 0,00008884Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,0000465Türev Araçlar Komisyonu168.069,35 % 0,00947364Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler240.428,43 % 0,01355234TOPLAM GİDERLER18.353.841,14 % 1,03455934DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.774.073.309,76 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947601BIST