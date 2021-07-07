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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.07.2021 14:02



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.879,71 % 0,00016232
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,0000068
Bağımsız Denetim Ücreti
5.676,71 % 0,00031998
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
259.932,52 % 0,01465173
Fon Yönetim Ücreti
17.661.378,19 % 0,99552697
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
12.954,74 % 0,00073023
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.576,02 % 0,00008884
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,0000465
Türev Araçlar Komisyonu
168.069,35 % 0,00947364
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
240.428,43 % 0,01355234
TOPLAM GİDERLER
18.353.841,14 % 1,03455934
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.774.073.309,76 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947601


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Tam 3.326 3.410 3,15  
Yarım 1.608 1.649 1,53  
Çeyrek 806 825 0,76  
Gümüş.Ons 25,89 25,92 -0,24  
Gümüş Gr. 7,23 7,24 -0,06  
B. Petrol 73,50 73,50 0,07  
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