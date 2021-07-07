***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.879,71 % 0,00047353Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00001983Bağımsız Denetim Ücreti5.675,39 % 0,00093324Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri94.645,68 % 0,01556325Fon Yönetim Ücreti1.507.853,16 % 0,2479469Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu505,88 % 0,00008319Gecelik Ters Repo Komisyonu6.544,37 % 0,00107614Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.666,8 % 0,00027408Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar97.578,52 % 0,01604552Türev Araçlar Komisyonu260.581,06 % 0,04284918Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler67.738,88 % 0,01113878TOPLAM GİDERLER2.045.790,02 % 0,33640364DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ608.135.518,26 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947602BIST