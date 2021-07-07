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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.07.2021 14:03



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.876,09 % 0,00014918
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00000625
Bağımsız Denetim Ücreti
5.682,37 % 0,00029474
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
143.874 % 0,00746256
Fon Yönetim Ücreti
28.685.501,07 % 1,48788005
Hisse Senedi Komisyonu
999,59 % 0,00005185
Tahvil Bono Komisyonu
757,99 % 0,00003932
Gecelik Ters Repo Komisyonu
86.003,82 % 0,00446091
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.618,87 % 0,00018771
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00004279
Türev Araçlar Komisyonu
189.837,01 % 0,0098466
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.581.999,39 % 0,28953113
TOPLAM GİDERLER
34.702.095,67 % 1,79995307
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.927.944.466,9 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947604


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Yarım 1.608 1.649 1,53  
Çeyrek 806 825 0,76  
Gümüş.Ons 25,98 26,01 -0,15  
Gümüş Gr. 7,26 7,27 -0,04  
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