***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2021 14:03
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.876,09 % 0,00014918
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00000625
Bağımsız Denetim Ücreti
5.682,37 % 0,00029474
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
143.874 % 0,00746256
Fon Yönetim Ücreti
28.685.501,07 % 1,48788005
Hisse Senedi Komisyonu
999,59 % 0,00005185
Tahvil Bono Komisyonu
757,99 % 0,00003932
Gecelik Ters Repo Komisyonu
86.003,82 % 0,00446091
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.618,87 % 0,00018771
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00004279
Türev Araçlar Komisyonu
189.837,01 % 0,0098466
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.581.999,39 % 0,28953113
TOPLAM GİDERLER
34.702.095,67 % 1,79995307
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.927.944.466,9 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947604
BIST
17:401.375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -15,55
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
17:408,6844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
17:4010,3166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0661
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3365
En Düşük
10,2314
17:40503,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 503,71
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler17:40
|TUREX
|11,57
|11.678.561
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|34.935.989
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|17.244.773
|% 9,85
|
|DERHL
|4,51
|25.787.922
|% 9,20
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.789.658
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|135.409.628
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|45.886.334
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.747.288
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|5.065.483
|% -9,90
|
|GARAN
|8,54
|785.762.106
|% -2,18
|
|THYAO
|13,69
|694.832.130
|% -1,16
|
|KRDMD
|7,10
|537.202.812
|% -0,70
|
|PETKM
|5,33
|436.609.182
|% -0,56
|
|YKBNK
|2,25
|386.576.285
|% -1,32
|
|YKBNK
|2,25
|386.576.285
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,87
|266.533.010
|% -1,58
|
|GARAN
|8,54
|785.762.106
|% -2,18
|
|PETKM
|5,33
|436.609.182
|% -0,56
|
|KRDMD
|7,10
|537.202.812
|% -0,70
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6805
|8,6844
|% -0,01
|
|Euro
|10,2873
|10,3166
|% 0,64
|
|Sterlin
|11,9254
|11,9852
|% -0,22
|
|Frank
|9,4562
|9,5131
|% 1,20
|
|Riyal
|2,3078
|2,3194
|% -0,05
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|1,63
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,51
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,04
|
|B. Petrol
|73,22
|73,22
|-0,21
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, SASA, EKGYO
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, FROTO, KCHOL
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 34 kaybederek (% -1.17 ) 1, 215
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENGE, AVGYO, TUREX, SILVR
-
17:51
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SRVGY, FADE, ERBOS, KATMR, SANEL, SNGYO, KTSKR