***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.876,09 % 0,00014918Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00000625Bağımsız Denetim Ücreti5.682,37 % 0,00029474Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri143.874 % 0,00746256Fon Yönetim Ücreti28.685.501,07 % 1,48788005Hisse Senedi Komisyonu999,59 % 0,00005185Tahvil Bono Komisyonu757,99 % 0,00003932Gecelik Ters Repo Komisyonu86.003,82 % 0,00446091Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.618,87 % 0,00018771Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00004279Türev Araçlar Komisyonu189.837,01 % 0,0098466Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.581.999,39 % 0,28953113TOPLAM GİDERLER34.702.095,67 % 1,79995307DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.927.944.466,9 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947604BIST