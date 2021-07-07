***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.137,66 % 0,00023932Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00000697Bağımsız Denetim Ücreti6.182,15 % 0,00035757Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri133.933,01 % 0,00774651Fon Yönetim Ücreti25.724.656,26 % 1,48788052Hisse Senedi Komisyonu967,26 % 0,00005595Tahvil Bono Komisyonu148,79 % 0,00000861Gecelik Ters Repo Komisyonu115.228,23 % 0,00666465Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.025,93 % 0,00011718Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar48.724,19 % 0,00281814Türev Araçlar Komisyonu262.438,83 % 0,01517912Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.736.780,61 % 0,2739692TOPLAM GİDERLER31.035.343,49 % 1,79504373DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.728.946.375,55 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947605BIST