***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.879,71 % 0,00020568Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00000861Bağımsız Denetim Ücreti5.670,35 % 0,000405Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri116.395,76 % 0,00831349Fon Yönetim Ücreti20.831.557,26 % 1,48788033Hisse Senedi Komisyonu1.002,27 % 0,00007159Tahvil Bono Komisyonu74,86 % 0,00000535Gecelik Ters Repo Komisyonu122.788,33 % 0,00877008Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.390,56 % 0,00009932Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.307,6 % 0,00016482Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00005892Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.767.560