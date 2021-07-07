***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2021 14:02
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.879,71 % 0,00020568
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00000861
Bağımsız Denetim Ücreti
5.670,35 % 0,000405
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
116.395,76 % 0,00831349
Fon Yönetim Ücreti
20.831.557,26 % 1,48788033
Hisse Senedi Komisyonu
1.002,27 % 0,00007159
Tahvil Bono Komisyonu
74,86 % 0,00000535
Gecelik Ters Repo Komisyonu
122.788,33 % 0,00877008
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.390,56 % 0,00009932
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
2.307,6 % 0,00016482
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00005892
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.767.560
17:411.375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -15,77
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
17:418,6863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
17:4110,3168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0663
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3365
En Düşük
10,2314
17:41503,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 503,75
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler17:39
|TUREX
|11,57
|11.672.707
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|34.885.167
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|17.244.623
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.685.101
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|135.304.844
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|45.764.964
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.746.876
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|5.051.300
|% -9,90
|
|GARAN
|8,57
|756.990.210
|% -1,83
|
|THYAO
|13,69
|688.654.267
|% -1,16
|
|KRDMD
|7,11
|531.948.243
|% -0,56
|
|PETKM
|5,34
|434.377.667
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,25
|377.939.446
|% -1,32
|
|YKBNK
|2,25
|377.939.446
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,87
|252.992.807
|% -1,58
|
|GARAN
|8,57
|756.990.210
|% -1,83
|
|PETKM
|5,34
|434.377.667
|% -0,37
|
|KRDMD
|7,11
|531.948.243
|% -0,56
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6798
|8,6861
|% 0,01
|
|Euro
|10,3107
|10,3183
|% 0,66
|
|Sterlin
|11,9217
|11,9815
|% -0,25
|
|Frank
|9,4576
|9,5146
|% 1,22
|
|Riyal
|2,3083
|2,3199
|% -0,03
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|2,68
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,69
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,03
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,03
|
|B. Petrol
|73,14
|73,14
|-0,29
|
Seans Raporu
17:39
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17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, SASA, EKGYO
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17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, FROTO, KCHOL
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17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 34 kaybederek (% -1.17 ) 1, 215
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENGE, AVGYO, TUREX, SILVR
-
17:51
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SRVGY, FADE, ERBOS, KATMR, SANEL, SNGYO, KTSKR