***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.844,5 % 0,00110707Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.622,6 % 0,00337468Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri91.914,38 % 0,05516697Fon Yönetim Ücreti1.557.857,91 % 0,93502563Hisse Senedi Komisyonu15.187,27 % 0,00911539Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu7.358,31 % 0,00441645Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.068,4 % 0,00124145Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu91.358,62 % 0,0548334Vergiler ve Diğer Harcamalar129.861,68 % 0,07794292Türev Araçlar Komisyonu57.067,81 % 0,03425207Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler269.988,47 % 0,16204696TOPLAM GİDERLER2.230.129,95 % 1,33852302DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ166.611.251,67 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947606BIST