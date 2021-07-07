***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.334,76 % 0,00130116Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.182,64 % 0,00407735Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri14.647,36 % 0,01427864Fon Yönetim Ücreti55.292,01 % 0,05390013Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu162,36 % 0,00015827Gecelik Ters Repo Komisyonu66.452,57 % 0,06477975Vadeli Ters Repo Komisyonu3.780 % 0,00368485Borsa Para Piyasası Komisyonu5.504,45 % 0,00536589Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00028484Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.008,7 % 0,00683227TOPLAM GİDERLER158.657,05 % 0,15466314DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ102.582.327,08 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947607BIST