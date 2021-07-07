***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2021 14:03
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
756 % 0,00406945
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.953,7 % 0,02128226
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.377,54 % 0,04509523
Fon Yönetim Ücreti
146.588,71 % 0,7890683
Hisse Senedi Komisyonu
9.247,36 % 0,04977736
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.779,83 % 0,0095806
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
787 % 0,00423632
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
128,2 % 0,00069008
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.387,31 % 0,01285058
TOPLAM GİDERLER
174.005,65 % 0,93665019
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
18.577.442,47 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947608
BIST
16:311.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -11,35
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
16:318,6843
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
16:3110,3222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0717
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
16:31506,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,80
|Açılış
|: 506,57
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler16:31
|TUREX
|11,57
|11.520.434
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|30.978.481
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|16.939.788
|% 9,85
|
|MAKTK
|2,99
|75.747.476
|% 9,12
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.528.934
|% -10,00
|
|FADE
|19,41
|42.968.798
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.617.175
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.872.635
|% -9,90
|
|KATMR
|3,12
|81.784.461
|% -9,57
|
|GARAN
|8,62
|603.941.718
|% -1,26
|
|THYAO
|13,74
|594.219.011
|% -0,79
|
|KRDMD
|7,13
|456.152.544
|% -0,28
|
|PETKM
|5,35
|384.229.137
|% -0,19
|
|BIOEN
|28,32
|281.713.443
|% 6,15
|
|EKGYO
|1,88
|207.643.194
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,27
|244.412.048
|% -0,44
|
|PETKM
|5,35
|384.229.137
|% -0,19
|
|GARAN
|8,62
|603.941.718
|% -1,26
|
|KRDMD
|7,13
|456.152.544
|% -0,28
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6828
|8,6843
|% -0,01
|
|Euro
|10,3045
|10,3222
|% 0,70
|
|Sterlin
|11,9287
|11,9885
|% -0,19
|
|Frank
|9,4514
|9,5083
|% 1,15
|
|Riyal
|2,3084
|2,3200
|% -0,02
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|10,80
|
|Altın Gr.
|507
|507
|3,30
|
|Cumhuriyet
|3.359
|3.410
|16,00
|
|Tam
|3.342
|3.428
|21,25
|
|Yarım
|1.615
|1.658
|10,28
|
|Çeyrek
|810
|829
|5,14
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,16
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,22
|73,22
|-0,21
|