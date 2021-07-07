***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri756 % 0,00406945Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.953,7 % 0,02128226Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.377,54 % 0,04509523Fon Yönetim Ücreti146.588,71 % 0,7890683Hisse Senedi Komisyonu9.247,36 % 0,04977736Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.779,83 % 0,0095806Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu787 % 0,00423632Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar128,2 % 0,00069008Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.387,31 % 0,01285058TOPLAM GİDERLER174.005,65 % 0,93665019DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.577.442,47 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947608BIST