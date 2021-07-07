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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.07.2021 13:59



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.442,57 % 0,00149654
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00012508
Bağımsız Denetim Ücreti
5.676,05 % 0,00588841
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
20.484,84 % 0,02125126
Fon Yönetim Ücreti
1.649.188,5 % 1,71089124
Hisse Senedi Komisyonu
206.721,96 % 0,21445626
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
12.261,68 % 0,01272044
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.296,54 % 0,00238246
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00085576
Türev Araçlar Komisyonu
7.264,62 % 0,00753642
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.620,16 % 0,01724199
TOPLAM GİDERLER
1.922.902,39 % 1,99484587
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
96.393.532,07 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947583


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Tam 3.326 3.410 3,15  
Yarım 1.608 1.649 1,53  
Çeyrek 806 825 0,76  
Gümüş.Ons 25,91 25,97 -0,21  
Gümüş Gr. 7,25 7,26 -0,05  
B. Petrol 74,31 74,31 0,88  
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