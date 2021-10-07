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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.10.2021 13:53



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.343,43 % 0,00069408
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00001927
Bağımsız Denetim Ücreti
8.851,23 % 0,00141442
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
141.469,69 % 0,02260679
Fon Yönetim Ücreti
2.340.279,22 % 0,37397545
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
505,88 % 0,00008084
Gecelik Ters Repo Komisyonu
13.490,4 % 0,00215576
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.779,04 % 0,00044409
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
103.311,3 % 0,01650909
Türev Araçlar Komisyonu
308.470,33 % 0,04929341
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
103.034,36 % 0,01646484
TOPLAM GİDERLER
3.026.655,45 % 0,48365803
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
625.784.178,78 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967939


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AYCES 55,00 4.412.781 % 10,00  
PKENT 3.520,00 38.710.977 % 10,00  
DOBUR 31,94 5.479.511 % 9,99  
MERIT 19,16 1.348.155 % 9,99  
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Cumhuriyet 3.355 3.406 61,00  
Tam 3.341 3.427 24,59  
Yarım 1.615 1.658 11,89  
Çeyrek 810 829 5,95  
Gümüş.Ons 22,98 23,00 0,38  
Gümüş Gr. 6,59 6,60 0,15  
B. Petrol 83,08 83,08 1,13  
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