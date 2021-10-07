***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.343,43 % 0,00069408Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00001927Bağımsız Denetim Ücreti8.851,23 % 0,00141442Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri141.469,69 % 0,02260679Fon Yönetim Ücreti2.340.279,22 % 0,37397545Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu505,88 % 0,00008084Gecelik Ters Repo Komisyonu13.490,4 % 0,00215576Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.779,04 % 0,00044409Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar103.311,3 % 0,01650909Türev Araçlar Komisyonu308.470,33 % 0,04929341Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler103.034,36 % 0,01646484TOPLAM GİDERLER3.026.655,45 % 0,48365803DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ625.784.178,78 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967939BIST