***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.240,78 % 0,00033782Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00000653Bağımsız Denetim Ücreti9.104,99 % 0,00049286Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri209.065,94 % 0,01131695Fon Yönetim Ücreti41.458.005,2 % 2,24416294Hisse Senedi Komisyonu967,26 % 0,00005236Tahvil Bono Komisyonu148,79 % 0,00000805Gecelik Ters Repo Komisyonu231.582,32 % 0,01253578Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.524,66 % 0,00035319Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar49.113,09 % 0,00265854Türev Araçlar Komisyonu262.438,83 % 0,01420607Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.477.882,18 % 0,40478518TOPLAM GİDERLER49.711.194,61 % 2,69091627DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.847.370.546,71 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967942BIST