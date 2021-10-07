***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.842,7 % 0,00150545Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.829,72 % 0,00467609Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri140.700,55 % 0,0745129Fon Yönetim Ücreti2.721.084,35 % 1,44104541Hisse Senedi Komisyonu15.187,27 % 0,00804295Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu11.595,24 % 0,00614066Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.820,96 % 0,00149394Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu91.358,62 % 0,04838215Vergiler ve Diğer Harcamalar130.250,58 % 0,06897875Türev Araçlar Komisyonu83.783,07 % 0,04437026Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler443.104,58 % 0,23466153TOPLAM GİDERLER3.651.557,64 % 1,9338101DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ188.827.105,91 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967943BIST