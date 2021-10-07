***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2021 13:53
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
145,32 % 0,03528312
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
325,68 % 0,07907382
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
469,3 % 0,11394419
Fon Yönetim Ücreti
84,03 % 0,02040215
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
28,31 % 0,00687356
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
65,52 % 0,015908
TOPLAM GİDERLER
1.118,16 % 0,27148484
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
411.868,3 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967944
BIST
16:221.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,35
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.404
En Düşük
1.394
16:228,9051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0301
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
16:2210,2983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0230
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
16:22509,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 9,14
|Açılış
|: 509,73
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,73
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler16:22
|AYCES
|55,00
|4.278.973
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.703.937
|% 10,00
|
|MAALT
|179,30
|25.123.882
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.280.652
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.347.963
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.726.285
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.103.662
|% -9,97
|
|PAMEL
|43,20
|34.084.649
|% -9,96
|
|KNFRT
|4,87
|225.795.420
|% -9,31
|
|GARAN
|9,41
|972.843.215
|% 0,21
|
|SASA
|27,78
|765.001.981
|% 3,97
|
|THYAO
|14,21
|727.767.483
|% 0,64
|
|PETKM
|6,19
|715.943.705
|% -0,64
|
|ASELS
|15,56
|680.984.726
|% 0,32
|
|EKGYO
|1,78
|358.003.719
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|347.196.927
|% 0,00
|
|PETKM
|6,19
|715.943.705
|% -0,64
|
|DOHOL
|2,56
|269.419.682
|% -0,78
|
|GARAN
|9,41
|972.843.215
|% 0,21
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9023
|8,9051
|% 0,34
|
|Euro
|10,2950
|10,2983
|% 0,22
|
|Sterlin
|12,1001
|12,1607
|% 0,50
|
|Frank
|9,5678
|9,6254
|% 0,60
|
|Riyal
|2,3679
|2,3798
|% 0,41
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|21,86
|
|Altın Gr.
|510
|510
|9,06
|
|Cumhuriyet
|3.363
|3.414
|69,00
|
|Tam
|3.352
|3.438
|35,82
|
|Yarım
|1.620
|1.663
|17,33
|
|Çeyrek
|813
|831
|8,67
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,11
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,18
|
|B. Petrol
|82,84
|82,84
|0,89
|