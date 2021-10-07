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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.10.2021 13:53



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
145,32 % 0,03528312
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
325,68 % 0,07907382
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
469,3 % 0,11394419
Fon Yönetim Ücreti
84,03 % 0,02040215
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
28,31 % 0,00687356
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
65,52 % 0,015908
TOPLAM GİDERLER
1.118,16 % 0,27148484
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
411.868,3 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967944


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AYCES 55,00 4.278.973 % 10,00  
PKENT 3.520,00 38.703.937 % 10,00  
MAALT 179,30 25.123.882 % 10,00  
DOBUR 31,94 5.280.652 % 9,99  
MERIT 19,16 1.347.963 % 9,99  
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Dolar 8,9023 8,9051 % 0,34  
Euro 10,2950 10,2983 % 0,22  
Sterlin 12,1001 12,1607 % 0,50  
Frank 9,5678 9,6254 % 0,60  
Riyal 2,3679 2,3798 % 0,41  
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Altın Ons 1.778 1.778 21,86  
Altın Gr. 510 510 9,06  
Cumhuriyet 3.363 3.414 69,00  
Tam 3.352 3.438 35,82  
Yarım 1.620 1.663 17,33  
Çeyrek 813 831 8,67  
Gümüş.Ons 23,09 23,11 0,49  
Gümüş Gr. 6,62 6,63 0,18  
B. Petrol 82,84 82,84 0,89  
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