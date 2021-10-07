***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri145,32 % 0,03528312Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti325,68 % 0,07907382Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri469,3 % 0,11394419Fon Yönetim Ücreti84,03 % 0,02040215Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu28,31 % 0,00687356Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler65,52 % 0,015908TOPLAM GİDERLER1.118,16 % 0,27148484DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ411.868,3 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967944BIST