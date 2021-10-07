***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2021 13:53
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
145,32 % 0,00322168
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
325,68 % 0,00722017
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.549,74 % 0,034357
Fon Yönetim Ücreti
920,19 % 0,02040017
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
63,33 % 0,001404
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
22,07 % 0,00048928
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
2.699,84 % 0,05985417
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
279,64 % 0,00619949
TOPLAM GİDERLER
6.005,81 % 0,13314595
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.510.696,69 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967945
BIST
16:591.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,43
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
16:598,9312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0562
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
16:5910,3384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0631
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
16:59507,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 6,92
|Açılış
|: 507,58
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler16:58
|MAALT
|179,30
|25.237.200
|% 10,00
|
|AYCES
|55,00
|4.412.781
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.710.977
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.472.324
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.348.155
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.786.457
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.208.670
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|248.983.510
|% -9,87
|
|PAMEL
|43,70
|36.038.261
|% -8,92
|
|GARAN
|9,37
|1.077.128.707
|% -0,21
|
|ASELS
|15,81
|886.098.176
|% 1,93
|
|SASA
|27,48
|851.240.932
|% 2,84
|
|THYAO
|14,14
|767.456.762
|% 0,14
|
|PETKM
|6,18
|735.631.797
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,78
|362.932.282
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|365.637.620
|% 0,00
|
|PETKM
|6,18
|735.631.797
|% -0,80
|
|GARAN
|9,37
|1.077.128.707
|% -0,21
|
|DOHOL
|2,55
|279.269.755
|% -1,16
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9348
|8,9376
|% 0,71
|
|Euro
|10,3342
|10,3383
|% 0,61
|
|Sterlin
|12,1027
|12,1634
|% 0,52
|
|Frank
|9,5607
|9,6183
|% 0,53
|
|Riyal
|2,3680
|2,3798
|% 0,41
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|15,63
|
|Altın Gr.
|508
|508
|7,35
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|61,00
|
|Tam
|3.341
|3.427
|24,59
|
|Yarım
|1.615
|1.658
|11,89
|
|Çeyrek
|810
|829
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,02
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,16
|
|B. Petrol
|83,06
|83,06
|1,11
|