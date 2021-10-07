***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri145,32 % 0,00322168Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti325,68 % 0,00722017Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.549,74 % 0,034357Fon Yönetim Ücreti920,19 % 0,02040017Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu63,33 % 0,001404Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu22,07 % 0,00048928Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.699,84 % 0,05985417Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler279,64 % 0,00619949TOPLAM GİDERLER6.005,81 % 0,13314595DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.510.696,69 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967945BIST