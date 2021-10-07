***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.343,43 % 0,00030271Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,0000084Bağımsız Denetim Ücreti8.848,95 % 0,00061672Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri176.577,95 % 0,01230647Fon Yönetim Ücreti32.200.090,18 % 2,24416187Hisse Senedi Komisyonu1.002,27 % 0,00006985Tahvil Bono Komisyonu74,86 % 0,00000522Gecelik Ters Repo Komisyonu185.725,87 % 0,01294403Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.009,71 % 0,00014007Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.307,6 % 0,00016083Vergiler ve Diğer Harcamalar1.213,8 % 0,00008459Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.869.208,15 % 0,40905019TOPLAM GİDERLER38.451.523,34 % 2,67985096DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.434.838.129,25 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967940BIST