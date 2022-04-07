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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2022 14:16
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.816,4 % 0,0000791
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00000322
Bağımsız Denetim Ücreti
3.105 % 0,00006436
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
179.979,54 % 0,00373034
Fon Yönetim Ücreti
17.586.512,59 % 0,36450607
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.473,73 % 0,00003055
Gecelik Ters Repo Komisyonu
654.044,85 % 0,01355603
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
210.580,57 % 0,00436459
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
397,9 % 0,00000825
Türev Araçlar Komisyonu
0
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BIST En Aktif Hisseler14:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLKIM 20,50 137.371.253 % 10,01  
NATEN 57,75 57.181.228 % 10,00  
CASA 121,20 1.044.623 % 9,98  
KONKA 16,59 107.685.273 % 9,94  
PAGYO 12,39 1.459.533 % 9,94  
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14:55 Alış Satış %  
Dolar 14,7345 14,7405 % 0,24  
Euro 16,0995 16,1093 % 0,47  
Sterlin 19,2413 19,3378 % 0,39  
Frank 15,7466 15,8414 % 0,30  
Riyal 3,9208 3,9405 % 0,28  
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14:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.931 1.931 5,90  
Altın Gr. 916 916 5,45  
Cumhuriyet 6.070 6.162 4,00  
Tam 6.043 6.193 4,04  
Yarım 2.921 2.996 1,95  
Çeyrek 1.465 1.498 0,98  
Gümüş.Ons 24,47 24,50 0,03  
Gümüş Gr. 11,61 11,63 0,05  
B. Petrol 103 103 2,14  
Seans Raporu 14:55
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