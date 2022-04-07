***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.816,4 % 0,0000791Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00000322Bağımsız Denetim Ücreti3.105 % 0,00006436Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri179.979,54 % 0,00373034Fon Yönetim Ücreti17.586.512,59 % 0,36450607Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.473,73 % 0,00003055Gecelik Ters Repo Komisyonu654.044,85 % 0,01355603Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu210.580,57 % 0,00436459Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar397,9 % 0,00000825Türev Araçlar Komisyonu