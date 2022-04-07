***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.04.2022 13:44
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.251,7 % 0,00494579
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00018079
Bağımsız Denetim Ücreti
9.770,4 % 0,01136541
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
48.706,01 % 0,05665722
Fon Yönetim Ücreti
526.127,2 % 0,61201694
Hisse Senedi Komisyonu
1.741,41 % 0,00202569
Tahvil Bono Komisyonu
318,25 % 0,0003702
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.701,4 % 0,0031424
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
729,82 % 0,00084896
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
19.048,18 % 0,02215778
Vergiler ve Diğer Harcamalar
33.712,37 % 0,03921588
Türev Araçlar Komisyonu
3.196,08
14:392.338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 21,95
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.342
En Düşük
2.329
14:3914,7542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0483
|Açılış
|: 14,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
14:3916,1215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0881
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
14:39915,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,05
|Açılış
|: 915,69
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
916,24
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler14:37
|KLKIM
|20,50
|135.656.818
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|57.111.235
|% 10,00
|
|CASA
|121,20
|1.044.623
|% 9,98
|
|PAGYO
|12,39
|1.459.533
|% 9,94
|
|KONKA
|16,59
|107.670.409
|% 9,94
|
|GZNMI
|39,30
|19.533.115
|% -5,89
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|UFUK
|17,59
|90.715
|% -3,19
|
|BOBET
|4,46
|61.420.132
|% -2,83
|
|EKIZ
|6,50
|72.315
|% -2,69
|
|THYAO
|34,64
|1.250.623.223
|% 0,06
|
|KRDMD
|15,74
|1.222.566.256
|% 1,75
|
|ASELS
|26,08
|1.139.911.713
|% 2,11
|
|SISE
|16,64
|1.010.810.509
|% 2,09
|
|AKBNK
|7,91
|890.223.929
|% 2,86
|
|ODAS
|2,09
|511.975.840
|% 0,97
|
|YKBNK
|4,27
|827.481.674
|% 2,40
|
|AKBNK
|7,91
|890.223.929
|% 2,86
|
|CEMAS
|1,29
|128.607.133
|% 1,57
|
|VAKBN
|3,78
|330.635.181
|% 1,89
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7498
|14,7554
|% 0,34
|
|Euro
|16,1112
|16,1218
|% 0,55
|
|Sterlin
|19,2541
|19,3507
|% 0,45
|
|Frank
|15,7525
|15,8474
|% 0,34
|
|Riyal
|3,9233
|3,9429
|% 0,34
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|6,51
|
|Altın Gr.
|916
|916
|5,59
|
|Cumhuriyet
|6.070
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.041
|6.191
|2,13
|
|Yarım
|2.920
|2.995
|1,03
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|0,51
|
|Gümüş.Ons
|24,48
|24,52
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,62
|0,03
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,85
|