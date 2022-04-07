***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









% 0Tescil ve İlan Giderleri4.251,7 % 0,00494579Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00018079Bağımsız Denetim Ücreti9.770,4 % 0,01136541Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri48.706,01 % 0,05665722Fon Yönetim Ücreti526.127,2 % 0,61201694Hisse Senedi Komisyonu1.741,41 % 0,00202569Tahvil Bono Komisyonu318,25 % 0,0003702Gecelik Ters Repo Komisyonu2.701,4 % 0,0031424Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu729,82 % 0,00084896Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu19.048,18 % 0,02215778Vergiler ve Diğer Harcamalar33.712,37 % 0,03921588Türev Araçlar Komisyonu3.196,08