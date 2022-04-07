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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2022 13:44
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

% 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.251,7 % 0,00494579
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00018079
Bağımsız Denetim Ücreti
9.770,4 % 0,01136541
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
48.706,01 % 0,05665722
Fon Yönetim Ücreti
526.127,2 % 0,61201694
Hisse Senedi Komisyonu
1.741,41 % 0,00202569
Tahvil Bono Komisyonu
318,25 % 0,0003702
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.701,4 % 0,0031424
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
729,82 % 0,00084896
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
19.048,18 % 0,02215778
Vergiler ve Diğer Harcamalar
33.712,37 % 0,03921588
Türev Araçlar Komisyonu
3.196,08
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:37
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLKIM 20,50 135.656.818 % 10,01  
NATEN 57,75 57.111.235 % 10,00  
CASA 121,20 1.044.623 % 9,98  
PAGYO 12,39 1.459.533 % 9,94  
KONKA 16,59 107.670.409 % 9,94  
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14:37 Alış Satış %  
Dolar 14,7498 14,7554 % 0,34  
Euro 16,1112 16,1218 % 0,55  
Sterlin 19,2541 19,3507 % 0,45  
Frank 15,7525 15,8474 % 0,34  
Riyal 3,9233 3,9429 % 0,34  
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14:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.931 1.932 6,51  
Altın Gr. 916 916 5,59  
Cumhuriyet 6.070 6.162 4,00  
Tam 6.041 6.191 2,13  
Yarım 2.920 2.995 1,03  
Çeyrek 1.464 1.497 0,51  
Gümüş.Ons 24,48 24,52 0,05  
Gümüş Gr. 11,61 11,62 0,03  
B. Petrol 103 103 1,85  
Seans Raporu 14:37
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