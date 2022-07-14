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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

14.07.2022 15:38
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.457,04 % 0,00015515
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00000442BIST
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BIST USD EURO ALTIN
17:392.388
Değişim :  -0,85% |  -20,45
Açılış :  2.407  
Önceki Kapanış :  2.408  
En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:37
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOAS 91,35 192.539.795 % 9,99  
KLRHO 10,38 22.833.929 % 9,96  
DOBUR 46,60 11.345.953 % 9,96  
TSGYO 4,79 37.315.819 % 9,86  
MARTI 1,90 91.632.298 % 9,20  
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17:37 Alış Satış %  
Dolar 17,4833 17,4927 % 0,39  
Euro 17,4720 17,4825 % -0,47  
Sterlin 20,5404 20,6434 % -0,44  
Frank 17,6544 17,7608 % -0,28  
Riyal 4,6444 4,6676 % 0,47  
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17:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.704 1.704 -31,73  
Altın Gr. 957 957 -13,95  
Cumhuriyet 6.533 6.632 -35,00  
Tam 6.553 6.679 -54,00  
Yarım 3.193 3.253 -24,00  
Çeyrek 1.601 1.626 -14,00  
Gümüş.Ons 18,23 18,26 -0,97  
Gümüş Gr. 10,25 10,27 -0,50  
B. Petrol 96,54 96,54 -3,03  
Seans Raporu 17:37
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