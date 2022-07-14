***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
14.07.2022 15:38
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.457,04 % 0,00015515
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00000442BIST
17:392.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -20,45
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.385
17:3917,4889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0650
|Açılış
|: 17,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5115
En Düşük
17,3708
17:3917,4883
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0774
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5893
En Düşük
17,4087
17:39959,16
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -12,02
|Açılış
|: 959,16
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler17:37
|DOAS
|91,35
|192.539.795
|% 9,99
|
|KLRHO
|10,38
|22.833.929
|% 9,96
|
|DOBUR
|46,60
|11.345.953
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,79
|37.315.819
|% 9,86
|
|MARTI
|1,90
|91.632.298
|% 9,20
|
|SILVR
|22,04
|5.050.863
|% -9,97
|
|GESAN
|51,50
|323.008.153
|% -8,93
|
|IZFAS
|2,35
|5.087.391
|% -6,37
|
|SNKRN
|17,78
|642.080
|% -6,37
|
|DAGHL
|23,48
|9.302.681
|% -6,16
|
|THYAO
|48,08
|5.527.476.361
|% -2,28
|
|SISE
|20,56
|1.113.684.169
|% -1,25
|
|ODAS
|3,27
|943.857.698
|% 7,21
|
|EREGL
|25,88
|866.854.572
|% -0,38
|
|KARSN
|7,33
|750.665.839
|% 6,08
|
|ODAS
|3,27
|943.857.698
|% 7,21
|
|EKGYO
|2,98
|744.287.888
|% 6,05
|
|TSKB
|2,11
|254.643.263
|% 5,50
|
|YKBNK
|4,17
|503.498.446
|% -0,24
|
|THYAO
|48,08
|5.527.476.361
|% -2,28
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4833
|17,4927
|% 0,39
|
|Euro
|17,4720
|17,4825
|% -0,47
|
|Sterlin
|20,5404
|20,6434
|% -0,44
|
|Frank
|17,6544
|17,7608
|% -0,28
|
|Riyal
|4,6444
|4,6676
|% 0,47
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|-31,73
|
|Altın Gr.
|957
|957
|-13,95
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|-35,00
|
|Tam
|6.553
|6.679
|-54,00
|
|Yarım
|3.193
|3.253
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.626
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,23
|18,26
|-0,97
|
|Gümüş Gr.
|10,25
|10,27
|-0,50
|
|B. Petrol
|96,54
|96,54
|-3,03
|