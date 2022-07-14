***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.018,8 % 0,00122101Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.944,2 % 0,00352856Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri25.513,28 % 0,03057712Fon Yönetim Ücreti8.235,45 % 0,00987001Hisse Senedi Komisyonuyonu5.545,26 % 0,00664588Vergiler ve Diğer % 0,00253397TOPLAM GİDERLER182.594,58 % 0,21883571DÖNEM İÇİ ORTALAMA