***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
14.07.2022 15:38
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.018,8 % 0,00122101
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.944,2 % 0,00352856
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
25.513,28 % 0,03057712
Fon Yönetim Ücreti
8.235,45 % 0,00987001
Hisse Senedi Komisyonu
yonu
5.545,26 % 0,00664588
Vergiler ve Diğer % 0,00253397
TOPLAM GİDERLER
182.594,58 % 0,21883571
DÖNEM İÇİ ORTALAMA
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -25,64
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,4914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0624
|Açılış
|: 17,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5562
En Düşük
17,4002
18:0517,5378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0613
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5564
En Düşük
17,4475
18:05958,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,26
|Açılış
|: 958,60
|
|Önceki Kapanış
|: 958,86
|
965,64
En Düşük
956,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AGYO
|4,00
|35.348.998
|% 0,00
|
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AGYO
|4,00
|35.348.998
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|SISE
|20,34
|1.295.329.181
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EREGL
|25,96
|995.380.886
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,18
|555.345.393
|% 0,00
|
|TSKB
|2,09
|268.414.523
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4841
|17,4914
|% 0,36
|
|Euro
|17,5150
|17,5378
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,6104
|20,7138
|% 0,24
|
|Frank
|17,7190
|17,8258
|% 0,35
|
|Riyal
|4,6467
|4,6700
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|-4,33
|
|Altın Gr.
|959
|959
|0,01
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|-35,00
|
|Tam
|6.532
|6.683
|-21,00
|
|Yarım
|3.183
|3.255
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.627
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,35
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,29
|10,30
|-0,04
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,47
|
Seans Raporu
18:05
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