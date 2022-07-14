***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
14.07.2022 15:38
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam De % 0,00849369
Fon Yönetim Ücreti
30.934.924,41 % 1,48788018
Hisse Senedi Komisyonu
4.784,33 % 0,00023011
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
20.239,15 % 0,00097344
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.444,51 % 0,00006948
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.161,12 % 0,00005585
Türev Araçlar Komisyonu
114.349,07 % 0,00549986
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.785.604,1342 % 0,27827079
TOPLAM GİDERLER
37.053.652,8542 % 1,78217328
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.079.127.391,9
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045388
BIST
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -25,64
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,3315
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0975
|Açılış
|: 17,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6450
|
17,5562
En Düşük
17,2591
18:0517,5034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0269
|Açılış
|: 17,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5800
|
17,6070
En Düşük
17,4074
18:05950,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -8,86
|Açılış
|: 950,00
|
|Önceki Kapanış
|: 958,86
|
965,64
En Düşük
945,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AGESA
|19,99
|5.276.688
|% 0,00
|
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AGESA
|19,99
|5.276.688
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|SISE
|20,34
|1.295.329.181
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EREGL
|25,96
|995.380.886
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,18
|555.345.393
|% 0,00
|
|TSKB
|2,09
|268.414.523
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3218
|17,3420
|% -0,50
|
|Euro
|17,4630
|17,4994
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,4986
|20,6014
|% -0,30
|
|Frank
|17,6688
|17,7753
|% 0,07
|
|Riyal
|4,6036
|4,6267
|% -0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|-5,32
|
|Altın Gr.
|950
|950
|-8,46
|
|Cumhuriyet
|6.529
|6.628
|-4,00
|
|Tam
|6.496
|6.626
|-78,00
|
|Yarım
|3.165
|3.229
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.614
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,69
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,40
|10,41
|0,07
|
|B. Petrol
|102
|102
|2,56
|