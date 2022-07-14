***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam De % 0,00849369Fon Yönetim Ücreti30.934.924,41 % 1,48788018Hisse Senedi Komisyonu4.784,33 % 0,00023011Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu20.239,15 % 0,00097344Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.444,51 % 0,00006948Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.161,12 % 0,00005585Türev Araçlar Komisyonu114.349,07 % 0,00549986Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.785.604,1342 % 0,27827079TOPLAM GİDERLER37.053.652,8542 % 1,78217328DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.079.127.391,9http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045388BIST