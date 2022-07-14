***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
14.07.2022 15:38
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.668,81 % 0,00139987
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00003262
Bağımsız Denetim Ücreti
8.966,64 % 0,00188221
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
204.069,79 % 0,04283685
Fon Yönetim Ücreti
4.742.576,66 % 0,99552735
Hisse Senedi Komisyonu
6.453,74 % 0,00135472
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
44.777,82 % 0,00939944
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.422,25 % 0,00029855
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
65.746,24 % 0,01380097
Vergiler ve Diğer Harcamalar
228.228,78 % 0,04790813
Türev Araçlar Komisyonu
120.127,37 % 0,02521627
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
705.382,926 % 0,14806888
TOPLAM GİDERLER
6.134.576,446 % 1,28772587
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
476.388.382,69
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045391
BIST
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -25,64
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,3529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0761
|Açılış
|: 17,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6450
|
17,5562
En Düşük
17,2591
18:0517,5010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0245
|Açılış
|: 17,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5800
|
17,6070
En Düşük
17,4074
18:05950,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -8,84
|Açılış
|: 950,02
|
|Önceki Kapanış
|: 958,86
|
965,64
En Düşük
945,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AGESA
|19,99
|5.276.688
|% 0,00
|
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AGESA
|19,99
|5.276.688
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|SISE
|20,34
|1.295.329.181
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EREGL
|25,96
|995.380.886
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,18
|555.345.393
|% 0,00
|
|TSKB
|2,09
|268.414.523
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3283
|17,3529
|% -0,44
|
|Euro
|17,4628
|17,5010
|% 0,14
|
|Sterlin
|20,5054
|20,6082
|% -0,27
|
|Frank
|17,6745
|17,7809
|% 0,10
|
|Riyal
|4,6044
|4,6275
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-5,17
|
|Altın Gr.
|951
|951
|-8,16
|
|Cumhuriyet
|6.529
|6.628
|-4,00
|
|Tam
|6.493
|6.623
|-81,00
|
|Yarım
|3.164
|3.228
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.613
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,68
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,39
|10,42
|0,08
|
|B. Petrol
|102
|102
|2,54
|