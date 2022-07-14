***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.668,81 % 0,00139987Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00003262Bağımsız Denetim Ücreti8.966,64 % 0,00188221Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri204.069,79 % 0,04283685Fon Yönetim Ücreti4.742.576,66 % 0,99552735Hisse Senedi Komisyonu6.453,74 % 0,00135472Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu44.777,82 % 0,00939944Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.422,25 % 0,00029855Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu65.746,24 % 0,01380097Vergiler ve Diğer Harcamalar228.228,78 % 0,04790813Türev Araçlar Komisyonu120.127,37 % 0,02521627Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler705.382,926 % 0,14806888TOPLAM GİDERLER6.134.576,446 % 1,28772587DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ476.388.382,69http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045391BIST