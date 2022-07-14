***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.671,79 % 0,00455745Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.303,48 % 0,01245803Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri81.679,97 % 0,13932699Fon Yönetim Ücreti426.568,99 % 0,72762724Hisse Senedi Komisyonu4.732,99 % 0,00807338Tahvil Bono Komisyonu155,52 % 0,00026528Gecelik Ters Repo Komisyonu2.826,38 % 0,00482115Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.608,87 % 0,00786166Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu201.802,52 % 0,34422805Vergiler ve Diğer Harcamalar117.115,85 % 0,19977233Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler78.506,41 % 0,13391363TOPLAM GİDERLER927.972,77 % 1,58290519DÖNEM İÇİ ORTALAM