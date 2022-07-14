***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
14.07.2022 15:38
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.671,79 % 0,00455745
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.303,48 % 0,01245803
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
81.679,97 % 0,13932699
Fon Yönetim Ücreti
426.568,99 % 0,72762724
Hisse Senedi Komisyonu
4.732,99 % 0,00807338
Tahvil Bono Komisyonu
155,52 % 0,00026528
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.826,38 % 0,00482115
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.608,87 % 0,00786166
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
201.802,52 % 0,34422805
Vergiler ve Diğer Harcamalar
117.115,85 % 0,19977233
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
78.506,41 % 0,13391363
TOPLAM GİDERLER
927.972,77 % 1,58290519
DÖNEM İÇİ ORTALAM
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -25,64
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,3420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0870
|Açılış
|: 17,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6450
|
17,5562
En Düşük
17,2591
18:0517,4994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0229
|Açılış
|: 17,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5800
|
17,6070
En Düşük
17,4074
18:05950,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -8,86
|Açılış
|: 950,00
|
|Önceki Kapanış
|: 958,86
|
965,64
En Düşük
945,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AGESA
|19,99
|5.276.688
|% 0,00
|
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AGESA
|19,99
|5.276.688
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|SISE
|20,34
|1.295.329.181
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EREGL
|25,96
|995.380.886
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,18
|555.345.393
|% 0,00
|
|TSKB
|2,09
|268.414.523
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3247
|17,3528
|% -0,44
|
|Euro
|17,4626
|17,4971
|% 0,12
|
|Sterlin
|20,5054
|20,6082
|% -0,27
|
|Frank
|17,6745
|17,7809
|% 0,10
|
|Riyal
|4,6044
|4,6275
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|-5,32
|
|Altın Gr.
|950
|950
|-8,46
|
|Cumhuriyet
|6.529
|6.628
|-4,00
|
|Tam
|6.496
|6.626
|-78,00
|
|Yarım
|3.165
|3.229
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.614
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,69
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,40
|10,41
|0,07
|
|B. Petrol
|102
|102
|2,56
|