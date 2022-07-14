***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.132,16 % 0,00112697Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00003413Bağımsız Denetim Ücreti8.939,27 % 0,00196298Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri94.284,87 % 0,02070407Fon Yönetim Ücreti6.775.718,27 % 1,48788365Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu13.783,38 % 0,0030267Gecelik Ters Repo Komisyonu12.773,47 % 0,00280493Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu73.020,9 % 0,0160347Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.161,12 % 0,00025497Türev Araçlar Komisyonu85.569,19 % 0,01879018Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler70.468,38 % 0,01547419TOPLAM GİDERLER7.141.006,43 % 1,56809748DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ455.393.017,89 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045581BIST