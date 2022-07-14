***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.448,94 % 0,00182782Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00005213Bağımsız Denetim Ücreti8.944,11 % 0,00300026Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri78.810,09 % 0,02643645Fon Yönetim Ücreti147.845,55 % 0,04959405Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.991,76 % 0,00066813Gecelik Ters Repo Komisyonu5.084,73 % 0,00170565Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu9.659,4 % 0,0032402Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.161,12 % 0,00038949Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler35.827,64 % 0,0120182TOPLAM GİDERLER294.928,76 % 0,09893238DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ298.111.445,59 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045582BIST