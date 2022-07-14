***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.448,94 % 0,00011173Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00000319Bağımsız Denetim Ücreti8.944,18 % 0,00018341Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri444.931,39 % 0,00912358Fon Yönetim Ücreti72.559.733,03 % 1,48788007Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu686,68 % 0,00001408Gecelik Ters Repo Komisyonu18.301,91 % 0,00037529Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.024,19 % 0,000021Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar762.052,73 % 0,01562634Türev Araçlar Komisyonu142.198,17 % 0,00291586Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler512.848,65 % 0,01051626TOPLAM GİDERLER74.456.325,29 % 1,52677082DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.876.719.186,42 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045583BIST