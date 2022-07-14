***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.732,14 % 0,00065738Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00001782Bağımsız Denetim Ücreti8.867,92 % 0,001017Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri203.593,62 % 0,02334875Fon Yönetim Ücreti7.891.505,71 % 0,90502243Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4.463,85 % 0,00051193Gecelik Ters Repo Komisyonu26.224,21 % 0,00300747Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu69.385,96 % 0,0079574Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.161,12 % 0,00013316Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler119.044,51 % 0,01365239TOPLAM GİDERLER8.330.134,46 % 0,95532575DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ871.967.965,14 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045584BIST