***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.448,94 % 0,00031048Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00000886Bağımsız Denetim Ücreti8.944,18 % 0,00050965Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri168.637,89 % 0,0096091Fon Yönetim Ücreti1.747.088,33 % 0,09955027Hisse Senedi Komisyonu60.634,56 % 0,003455Tahvil Bono Komisyonu14.497,52 % 0,00082608Gecelik Ters Repo Komisyonu138.726,15 % 0,00790471Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu23.695,46 % 0,00135018Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar178.669,05 % 0,01018068Türev Araçlar Komisyonu56.734,99 % 0,0032328Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler223.796,96 % 0,0127521TOPLAM GİDERLER2.627.029,45 % 0,14968991DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.754.981.005,05 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045589BIST