***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.448,94 % 0,00351994Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,0001004Bağımsız Denetim Ücreti8.945,12 % 0,00577843Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri64.631,49 % 0,04175111Fon Yönetim Ücreti1.148.810,33 % 0,74211662Hisse Senedi Komisyonu29.780,28 % 0,01923768Tahvil Bono Komisyonu9.508,08 % 0,0061421Gecelik Ters Repo Komisyonu5.820,51 % 0,00375997Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu26.446,71 % 0,01708423Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.161,12 % 0,00075007Türev Araçlar Komisyonu31.686,69 % 0,02046919Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler28.456,74 % 0,01838269TOPLAM GİDERLER1.360.851,43 % 0,87909243DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ154.801.859,2 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045590BIST