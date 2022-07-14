***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.718,19 % 0,00148593Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00008496Bağımsız Denetim Ücreti8.944,25 % 0,00488948Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri76.350,92 % 0,04173811Fon Yönetim Ücreti1.821.102,82 % 0,99552688Hisse Senedi Komisyonu2.513,47 % 0,00137402Tahvil Bono Komisyonu6.531,93 % 0,00357075Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar7.671,48 % 0,0041937Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler38.486,23 % 0,02103894TOPLAM GİDERLER1.964.474,71 % 1,07390278DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ182.928.542,77 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045591BIST