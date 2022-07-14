***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.448,94 % 0,00097291Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00002775Bağımsız Denetim Ücreti8.944,18 % 0,00159698Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri198.536,32 % 0,03544862Fon Yönetim Ücreti5.575.625,83 % 0,99552691Hisse Senedi Komisyonu15.112,1 % 0,00269826Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu34.256,75 % 0,00611654Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.446,42 % 0,00025826Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu41.110,96 % 0,00734035Vergiler ve Diğer Harcamalar40.671,56 % 0,0072619Türev Araçlar Komisyonu47.431,52 % 0,00846889Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler651.608,31 % 0,11634454TOPLAM GİDERLER6.620.348,31 % 1,18206191DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ560.067.816,2 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045592BIST