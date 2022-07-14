***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.448,94 % 0,00017015Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00000485Bağımsız Denetim Ücreti8.944,25 % 0,0002793Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri891.307,53 % 0,02783281Fon Yönetim Ücreti31.880.395,81 % 0,99552715Hisse Senedi Komisyonu1.370,16 % 0,00004279Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu98.029,05 % 0,00306115Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.428,97 % 0,00004462Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar102.214,78 % 0,00319185Türev Araçlar Komisyonu782.725,13 % 0,02444211Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler402.813,08 % 0,01257862TOPLAM GİDERLER34.174.833,12 % 1,0671754DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.202.363.268,71 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045593BIST