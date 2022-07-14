***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.718,19 % 0,00110202Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00006301Bağımsız Denetim Ücreti8.945,12 % 0,00362656Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri40.648,26 % 0,01647975Fon Yönetim Ücreti4.220.017,39 % 1,71089319Hisse Senedi Komisyonu661.304,12 % 0,26810807Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu40.722,09 % 0,01650968Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu13.272,02 % 0,00538079Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.161,12 % 0,00047075Türev Araçlar Komisyonu49.018,65 % 0,0198733Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler40.041,65 % 0,01623382TOPLAM GİDERLER5.078.004,03 % 2,05874093DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ246.655.806,25 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045594BIST