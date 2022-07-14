***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
14.07.2022 18:40
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.718,19 % 0,00008047
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,0000046
Bağımsız Denetim Ücreti
8.944,18 % 0,00026478
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
220.079,19 % 0,00651524
Fon Yönetim Ücreti
59.467.862,65 % 1,76049112
Hisse Senedi Komisyonu
1.182.919,19 % 0,03501923
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
266.744,19 % 0,00789672
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
10.122,01 % 0,00029965
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.161,12 % 0,00003437
Türev Araçlar Komisyonu
367.667,34 % 0,01088445
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
371.216,63 % 0,01098953
TOPLAM GİDERLER
61.899.590,11 % 1,83248017
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.377.913.232,54 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045595
BIST
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -25,64
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,3040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,1250
|Açılış
|: 17,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6450
|
17,5562
En Düşük
17,2591
18:0517,4878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0113
|Açılış
|: 17,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5800
|
17,6070
En Düşük
17,4074
18:05949,21
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -9,64
|Açılış
|: 949,21
|
|Önceki Kapanış
|: 958,86
|
965,64
En Düşük
946,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,19
|34.582.222
|% 0,00
|
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,19
|34.582.222
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|SISE
|20,34
|1.295.329.181
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EREGL
|25,96
|995.380.886
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,18
|555.345.393
|% 0,00
|
|TSKB
|2,09
|268.414.523
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2955
|17,3360
|% -0,53
|
|Euro
|17,4369
|17,4814
|% 0,03
|
|Sterlin
|20,4532
|20,5558
|% -0,52
|
|Frank
|17,6237
|17,7299
|% -0,19
|
|Riyal
|4,5981
|4,6212
|% -0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-5,06
|
|Altın Gr.
|950
|950
|-9,05
|
|Cumhuriyet
|6.529
|6.628
|-4,00
|
|Tam
|6.486
|6.643
|-61,00
|
|Yarım
|3.160
|3.238
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.585
|1.618
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,67
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,40
|10,42
|0,08
|
|B. Petrol
|101
|101
|2,02
|