***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.718,19 % 0,00008047Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,0000046Bağımsız Denetim Ücreti8.944,18 % 0,00026478Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri220.079,19 % 0,00651524Fon Yönetim Ücreti59.467.862,65 % 1,76049112Hisse Senedi Komisyonu1.182.919,19 % 0,03501923Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu266.744,19 % 0,00789672Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu10.122,01 % 0,00029965Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.161,12 % 0,00003437Türev Araçlar Komisyonu367.667,34 % 0,01088445Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler371.216,63 % 0,01098953TOPLAM GİDERLER61.899.590,11 % 1,83248017DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.377.913.232,54 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045595BIST