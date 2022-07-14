***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
14.07.2022 18:40
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.448,94 % 0,00010925
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00000312
Bağımsız Denetim Ücreti
8.944,11 % 0,00017933
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
425.367,53 % 0,00852842
Fon Yönetim Ücreti
36.562.665,44 % 0,73306472
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
4.035,35 % 0,00008091
Gecelik Ters Repo Komisyonu
984.460,9 % 0,01973799
Vadeli Ters Repo Komisyonu
15.159,38 % 0,00030394
Borsa Para Piyasası Komisyonu
471.286,06 % 0,00944907
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.161,12 % 0,00002328
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
511.193,05 % 0,01024919
TOPLAM GİDERLER
38.989.877,3 % 0,78172921
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.987.644.959,64 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045596
BIST
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -25,64
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,3351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0939
|Açılış
|: 17,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6450
|
17,5562
En Düşük
17,2591
18:0517,4842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 17,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5800
|
17,6070
En Düşük
17,4074
18:05949,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -9,12
|Açılış
|: 949,74
|
|Önceki Kapanış
|: 958,86
|
965,64
En Düşük
946,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,19
|34.582.222
|% 0,00
|
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,19
|34.582.222
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|SISE
|20,34
|1.295.329.181
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EREGL
|25,96
|995.380.886
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,18
|555.345.393
|% 0,00
|
|TSKB
|2,09
|268.414.523
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2961
|17,3351
|% -0,54
|
|Euro
|17,4329
|17,4842
|% 0,04
|
|Sterlin
|20,4687
|20,5713
|% -0,45
|
|Frank
|17,6359
|17,7422
|% -0,12
|
|Riyal
|4,6020
|4,6251
|% -0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-5,14
|
|Altın Gr.
|950
|950
|-9,12
|
|Cumhuriyet
|6.529
|6.628
|-4,00
|
|Tam
|6.469
|6.646
|-58,00
|
|Yarım
|3.152
|3.239
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.581
|1.619
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,66
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,39
|10,41
|0,07
|
|B. Petrol
|101
|101
|2,19
|