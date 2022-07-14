***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.448,94 % 0,00010925Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00000312Bağımsız Denetim Ücreti8.944,11 % 0,00017933Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri425.367,53 % 0,00852842Fon Yönetim Ücreti36.562.665,44 % 0,73306472Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4.035,35 % 0,00008091Gecelik Ters Repo Komisyonu984.460,9 % 0,01973799Vadeli Ters Repo Komisyonu15.159,38 % 0,00030394Borsa Para Piyasası Komisyonu471.286,06 % 0,00944907Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.161,12 % 0,00002328Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler511.193,05 % 0,01024919TOPLAM GİDERLER38.989.877,3 % 0,78172921DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.987.644.959,64 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045596BIST