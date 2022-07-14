***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.448,94 % 0,00126188Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00003599Bağımsız Denetim Ücreti8.945,05 % 0,00207153Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri131.488,37 % 0,03045054Fon Yönetim Ücreti5.182.019,25 % 1,20007032Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu8.903,06 % 0,0020618Gecelik Ters Repo Komisyonu94.031,1 % 0,02177605Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.345,65 % 0,00031163Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.161,12 % 0,0002689Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler61.641,06 % 0,01427505TOPLAM GİDERLER5.495.139,02 % 1,2725837DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ431.809.634,13 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045597BIST