***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.718,19 % 0,00067528Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00003861Bağımsız Denetim Ücreti8.944,18 % 0,002222Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri49.825,22 % 0,01237807Fon Yönetim Ücreti6.886.826,68 % 1,71089285Hisse Senedi Komisyonu291.343,85 % 0,07237849Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu59.390,46 % 0,01475436Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.969,72 % 0,00073777Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.161,12 % 0,00028846Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler61.734,86 % 0,01533678TOPLAM GİDERLER7.365.069,7 % 1,82970266DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ402.528.229,14 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045598BIST