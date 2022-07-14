***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
14.07.2022 18:40
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.718,19 % 0,00067528
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00003861
Bağımsız Denetim Ücreti
8.944,18 % 0,002222
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
49.825,22 % 0,01237807
Fon Yönetim Ücreti
6.886.826,68 % 1,71089285
Hisse Senedi Komisyonu
291.343,85 % 0,07237849
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
59.390,46 % 0,01475436
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.969,72 % 0,00073777
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.161,12 % 0,00028846
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
61.734,86 % 0,01533678
TOPLAM GİDERLER
7.365.069,7 % 1,82970266
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
402.528.229,14 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045598
BIST
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -25,64
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,3435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0855
|Açılış
|: 17,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6450
|
17,5562
En Düşük
17,2591
18:0517,5160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0395
|Açılış
|: 17,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5800
|
17,6070
En Düşük
17,4074
18:05950,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -8,37
|Açılış
|: 950,32
|
|Önceki Kapanış
|: 958,86
|
965,64
En Düşük
945,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AGESA
|19,99
|5.276.688
|% 0,00
|
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AGESA
|19,99
|5.276.688
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|SISE
|20,34
|1.295.329.181
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EREGL
|25,96
|995.380.886
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,18
|555.345.393
|% 0,00
|
|TSKB
|2,09
|268.414.523
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3382
|17,3435
|% -0,49
|
|Euro
|17,4721
|17,5160
|% 0,23
|
|Sterlin
|20,5025
|20,6053
|% -0,29
|
|Frank
|17,6768
|17,7833
|% 0,11
|
|Riyal
|4,6032
|4,6263
|% -0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|-4,45
|
|Altın Gr.
|948
|948
|-10,44
|
|Cumhuriyet
|6.529
|6.628
|-4,00
|
|Tam
|6.481
|6.617
|-87,00
|
|Yarım
|3.158
|3.225
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.584
|1.612
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,68
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,37
|10,39
|0,05
|
|B. Petrol
|102
|102
|2,40
|