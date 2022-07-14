***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.448,94 % 0,00715581Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,0002041Bağımsız Denetim Ücreti8.945,12 % 0,01174716Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri61.642,11 % 0,08095136Fon Yönetim Ücreti913.817,8 % 1,20006918Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.928,65 % 0,0025328Gecelik Ters Repo Komisyonu2.402,14 % 0,0031546Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu8.065,89 % 0,01059251Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.161,12 % 0,00152484Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.764,18 % 0,02595527TOPLAM GİDERLER1.023.331,37 % 1,34388763DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ76.147.093,6 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045599BIST