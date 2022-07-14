***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.914,42 % 0,00195668Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00006188Bağımsız Denetim Ücreti9.294 % 0,00370041Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri40.872,74 % 0,01627352Fon Yönetim Ücreti2.500.376,79 % 0,99552725Hisse Senedi Komisyonu177.143,68 % 0,07052991Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu24.145,19 % 0,00961343Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.871,49 % 0,00193959Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.161,12 % 0,0004623Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler75.632,93 % 0,03011332TOPLAM GİDERLER2.838.567,78 % 1,13017829DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ251.161.059,98 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045602BIST