***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.448,94 % 0,00012901Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00000368Bağımsız Denetim Ücreti8.944,18 % 0,00021176Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri851.623,66 % 0,02016261Fon Yönetim Ücreti68.043.787,44 % 1,6109702Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu149.878,25 % 0,00354844Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.438,45 % 0,00005773Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu336.692,91 % 0,00797137Vergiler ve Diğer Harcamalar160.063,42 % 0,00378958Türev Araçlar Komisyonu431.472,9 % 0,01021533Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler449.792,34 % 0,01064906TOPLAM GİDERLER70.440.297,91 % 1,66770877DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.223.776.905,05 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045603BIST