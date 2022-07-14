***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
14.07.2022 18:49
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.448,94 % 0,00012901
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00000368
Bağımsız Denetim Ücreti
8.944,18 % 0,00021176
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
851.623,66 % 0,02016261
Fon Yönetim Ücreti
68.043.787,44 % 1,6109702
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
149.878,25 % 0,00354844
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.438,45 % 0,00005773
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
336.692,91 % 0,00797137
Vergiler ve Diğer Harcamalar
160.063,42 % 0,00378958
Türev Araçlar Komisyonu
431.472,9 % 0,01021533
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
449.792,34 % 0,01064906
TOPLAM GİDERLER
70.440.297,91 % 1,66770877
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.223.776.905,05 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045603
BIST
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -25,64
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,3489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0801
|Açılış
|: 17,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6450
|
17,5562
En Düşük
17,2591
18:0517,4942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0177
|Açılış
|: 17,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5800
|
17,6070
En Düşük
17,4074
18:05950,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -8,30
|Açılış
|: 950,56
|
|Önceki Kapanış
|: 958,86
|
965,64
En Düşük
945,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AGESA
|19,99
|5.276.688
|% 0,00
|
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AGESA
|19,99
|5.276.688
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|SISE
|20,34
|1.295.329.181
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EREGL
|25,96
|995.380.886
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,18
|555.345.393
|% 0,00
|
|TSKB
|2,09
|268.414.523
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3268
|17,3489
|% -0,46
|
|Euro
|17,4647
|17,4942
|% 0,10
|
|Sterlin
|20,4969
|20,5997
|% -0,31
|
|Frank
|17,6608
|17,7672
|% 0,02
|
|Riyal
|4,6025
|4,6256
|% -0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-5,17
|
|Altın Gr.
|951
|951
|-8,16
|
|Cumhuriyet
|6.529
|6.628
|-4,00
|
|Tam
|6.493
|6.623
|-81,00
|
|Yarım
|3.164
|3.228
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.613
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,68
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,39
|10,42
|0,08
|
|B. Petrol
|102
|102
|2,54
|