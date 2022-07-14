***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.452,58 % 0,00077598Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00002212Bağımsız Denetim Ücreti9.109,34 % 0,00129639Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri109.977,67 % 0,01565142Fon Yönetim Ücreti9.582.338,2 % 1,36370625Hisse Senedi Komisyonu483.455,79 % 0,0688028Tahvil Bono Komisyonu19.454,12 % 0,0027686Gecelik Ters Repo Komisyonu4.080,95 % 0,00058078Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu23.908,4 % 0,00340251Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.161,12 % 0,00016524Türev Araçlar Komisyonu277.825,88 % 0,03953867Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler105.280,95 % 0,01498301TOPLAM GİDERLER10.622.200,42 % 1,51169378DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ702.668.792,03 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045604BIST