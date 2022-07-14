***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.668,31 % 0,05232293Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,0012195Bağımsız Denetim Ücreti9.465,95 % 0,07427463Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.671,33 % 0,15435121Fon Yönetim Ücreti12.687,32 % 0,09955113Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.109,3 % 0,01655064Gecelik Ters Repo Komisyonu8.677,46 % 0,06808774Vadeli Ters Repo Komisyonu236,25 % 0,00185374Borsa Para Piyasası Komisyonu1.339,94 % 0,01051385Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.161,12 % 0,00911074Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.806,99 % 0,03771808TOPLAM GİDERLER66.979,39 % 0,52555419DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.744.525,96 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045605BIST