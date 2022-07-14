***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.943,38 % 0,01000965Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00052854Bağımsız Denetim Ücreti9.545,17 % 0,03246058Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri21.045,72 % 0,07157088Fon Yönetim Ücreti361.151,39 % 1,22817962Hisse Senedi Komisyonu27.379,9 % 0,09311174Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.929,81 % 0,0099635Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.762,81 % 0,00599485Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.161,12 % 0,00394866Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler75.700,86 % 0,25743845TOPLAM GİDERLER503.775,58 % 1,71320647DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ29.405.421,24 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045606BIST