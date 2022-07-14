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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

14.07.2022 18:50
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.588,73 % 0,00270849
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.141,79 % 0,01388022
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
45.472,07 % 0,07752134
Fon Yönetim Ücreti
461.355,27 % 0,78652406
Hisse Senedi Komisyonu
67.777,94 % 0,11554865
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.775,65 % 0,00814159
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.817,74 % 0,00480372
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
521,22 % 0,00088858
Türev Araçlar Komisyonu
1.516,49 % 0,00258533
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
277.547,14 % 0,47316573
TOPLAM GİDERLER
871.514,04 % 1,48576771
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
58.657.489,75 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045607


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ACSEL 45,52 8.691.029 % 0,00  
ADEL 24,38 2.974.642 % 0,00  
ADESE 0,74 72.368.672 % 0,00  
AEFES 30,46 127.416.955 % 0,00  
AGESA 19,99 5.276.688 % 0,00  
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Tam 6.481 6.617 -87,00  
Yarım 3.158 3.225 -40,00  
Çeyrek 1.584 1.612 -20,00  
Gümüş.Ons 18,66 18,68 0,26  
Gümüş Gr. 10,37 10,39 0,05  
B. Petrol 102 102 2,40  
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