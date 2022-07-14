***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.588,73 % 0,00270849Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.141,79 % 0,01388022Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri45.472,07 % 0,07752134Fon Yönetim Ücreti461.355,27 % 0,78652406Hisse Senedi Komisyonu67.777,94 % 0,11554865Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu4.775,65 % 0,00814159Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.817,74 % 0,00480372Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar521,22 % 0,00088858Türev Araçlar Komisyonu1.516,49 % 0,00258533Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler277.547,14 % 0,47316573TOPLAM GİDERLER871.514,04 % 1,48576771DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ58.657.489,75 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045607BIST