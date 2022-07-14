***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
14.07.2022 18:50
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.588,73 % 0,00270849
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.141,79 % 0,01388022
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
45.472,07 % 0,07752134
Fon Yönetim Ücreti
461.355,27 % 0,78652406
Hisse Senedi Komisyonu
67.777,94 % 0,11554865
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.775,65 % 0,00814159
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.817,74 % 0,00480372
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
521,22 % 0,00088858
Türev Araçlar Komisyonu
1.516,49 % 0,00258533
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
277.547,14 % 0,47316573
TOPLAM GİDERLER
871.514,04 % 1,48576771
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
58.657.489,75 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045607
BIST
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -25,64
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,3470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0820
|Açılış
|: 17,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6450
|
17,5562
En Düşük
17,2591
18:0517,5127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0362
|Açılış
|: 17,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5800
|
17,6070
En Düşük
17,4074
18:05950,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -8,42
|Açılış
|: 950,44
|
|Önceki Kapanış
|: 958,86
|
965,64
En Düşük
945,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AGESA
|19,99
|5.276.688
|% 0,00
|
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AGESA
|19,99
|5.276.688
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|SISE
|20,34
|1.295.329.181
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EREGL
|25,96
|995.380.886
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,18
|555.345.393
|% 0,00
|
|TSKB
|2,09
|268.414.523
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3294
|17,3470
|% -0,47
|
|Euro
|17,4676
|17,5127
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,5077
|20,6105
|% -0,26
|
|Frank
|17,6785
|17,7850
|% 0,12
|
|Riyal
|4,6043
|4,6274
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|-4,45
|
|Altın Gr.
|948
|948
|-10,44
|
|Cumhuriyet
|6.529
|6.628
|-4,00
|
|Tam
|6.481
|6.617
|-87,00
|
|Yarım
|3.158
|3.225
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.584
|1.612
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,68
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,37
|10,39
|0,05
|
|B. Petrol
|102
|102
|2,40
|