***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.392,27 % 0,0109123Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.495,25 % 0,02732765Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri78.981,82 % 0,25406989Fon Yönetim Ücreti411.424,86 % 1,32347759Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.360,77 % 0,00437735Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu8.472,79 % 0,0272554Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu40.836,25 % 0,13136265Vergiler ve Diğer Harcamalar82.594,51 % 0,26569124Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler84.105,9097 % 0,27055314TOPLAM GİDERLER719.664,4297 % 2,31502721DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ31.086.651,04http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045394BIST