***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.757,6 % 0,00212286Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,0000573Bağımsız Denetim Ücreti15.274,28 % 0,00563171Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri61.876,17 % 0,02281406Fon Yönetim Ücreti4.102.309,94 % 1,51254291Hisse Senedi Komisyonu399.467,05 % 0,14728557Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu30.114,56 % 0,01110339Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu25.269,55 % 0,00931701Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.559,02 % 0,00057482Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler111.868,01 % 0,04124631TOPLAM GİDERLER4.753.651,6 % 1,75269595DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ271.219.408,96 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068028BIST